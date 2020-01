De dokter die de opzettelijke levensbeëindiging uitvoerde van de 38-jarige Tine Nys in 2010, en die zich voor het hof van assisen moet verantwoorden voor vergiftiging, zegt dat hij de euthanasiewet heeft nageleefd. “Ik heb een naar de wet correct uitgevoerde euthanasie gedaan. De euthanasie is unaniem goedgekeurd door de mensen die de wettelijke voorwaarden bekijken”, zei de arts, die verwees naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens de nabestaanden van de vrouw ging het om een amateuristisch uitgevoerde euthanasie en werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Een van de zussen van de vrouw diende een klacht met burgerlijkepartijstelling in en het gerecht onderzocht de zaak. Het openbaar ministerie stelt dat de drie dokters zich schuldig maakten aan vergiftiging, waardoor ze in theorie tot levenslange opsluiting riskeren.

Het is de eerste keer dat artsen zich daarvoor moeten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002.

bron: Belga