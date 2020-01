Haar in de boter tussen Tshisekedi en Kabila: president dreigt met ontslag ministers

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft ermee gedreigd ministers de laan uit te sturen, of zelfs de nationale assemblee, het Congolese lagerhuis, te ontbinden. Dat heeft hij gisteren gezegd in een toespraak voor de Congolese diaspora in Londen. Tshiskedi spreekt van druk op ministers om zich te verzetten tegen diens beslissingen. Die druk kan alleen maar komen van bij oud-president Joseph Kabila – de meeste ministers en parlementsleden maken deel uit van Tshisekedi’s coalitiepartner FCC, het platform van partijen rond Kabila. Na de verkiezingen van eind 2018 sloot Tshisekedi een akkoord met de oud-president om de macht te delen. “De Congolezen hebben me een missie toevertrouwd, en ik moet rekenschap afleggen aan het volk”, aldus Tshisekedi. “En zij die mijn opdrachten niet uitvoeren en die zich plooien naar de opdrachten van zijn of haar politieke familie, zullen worden ontslagen.”

De president merkte in de toespraak wel op dat geen enkele minister zich voorlopig heeft gekant tegen zijn beslissingen. “Maar sommige ministers zeggen me dat ze druk ondervinden”, zei Tshisekedi. Radiozender Top Congo FM postte een opname van de toespraak op Twitter.

De meeste van de 67 leden van de Congolese regering stammen uit het Front commun pour le Congo (FCC), een platform van partijen dat zich achter Kabila schaarde. FCC heeft ook een meer dan ruime meerderheid in de assemblee en de senaat, en zwaait de plak in de meeste provincies.

Tshisekedi geeft toe dat hij de assemblee niet kan ontbinden als er geen crisis is, “meer als er obstructie is zal ik er, per slot van rekening, toe gedwongen zijn de assemblee te ontbinden”.

Tshisekedi werd beëdigd als president op 24 januari 2019, in het bijzijn van Kabila: de eerste vreedzame machtsoverdracht in Congo. Dat gebeurde na een stembusgang, eind 2018, waarbij Martin Fayulu volgens verschillende bronnen ruim 60 pct van de stemmen haalde. Tshisekedi zou ruim 20 pct gehaald hebben, net als de door Kabila naar voor geschoven kandidaat Emmanuel Shadary. Dat Tshisekedi toch president kon worden, zou het resultaat zijn van een deal met Kabila, die op die manier wel de touwtjes mee in handen kon houden.

Volgens het door de kiescommissie gepubliceerde resultaat haalde Tshisekedi 38,6 pct, en Fayulu 34,8 pct.

Bron: Belga