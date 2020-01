Groen en sp.a stemmen tegen omstreden reis naar Israël van Open Vld-schepen Sofie Bracke

In Gent stemmen meerderheidspartijen Groen en sp.a maandagavond tegen een omstreden studiereis van schepen van Handel en Economie Sofie Bracke (Open Vld). Een symbolische daad van verzet binnen het college van burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). De schepen past haar reisplannen aan en slaat een bezoek aan de meest controversiële bedrijven over. Toch weigert ze de reis rond medische spitstechnologie af te blazen.

Na een week van protest, gedragen door de vredesbeweging en een 50-tal academici, dient PVDA maandagavond een raadsbesluit in om de reis tegen te houden. Ook sp.a en Groen kunnen zich na een negatief advies van het STANZ (Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking) niet langer achter de studiereis scharen.

De studiereis naar Israël roept vragen op omwille van het langdurig conflict met de Palestijnen en de militaire acties van de Israëlische regering. De door ondernemersorganisatie Voka georganiseerde reis zou ook enkele bedrijven aandoen die nauw samenwerken met het Israëlische leger.

Hoewel de meerderheidspartijen aanvankelijk hadden ingestemd met de reis, bleek het aanhoudende protest te groot om het voorstel van PVDA te negeren. Sp.a geeft aan te betreuren dat die beslissing werd genomen “op basis van onvolledige informatie” en over de kwestie wordt uiteindelijk gestemd.

Schepen van Economie en Handel Sofie Bracke (Open Vld) verdedigt de reis door te wijzen op de ambitieuze uitbouw van een ‘HealthTechDistrict’ in Gent, in samenwerking met het UZ Gent, de Universiteit Gent en onderzoeksinstelling imec. De reis zou daarin kaderen en mag niet gezien worden als een politiek statement.

bron: Belga