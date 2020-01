Faroek treft mogelijk nieuwe spil in Oekraïne-affaire aan in Antwerpen

VTM-journalist Faroek Özgünes heeft de Nederlandse Belg gevonden die afgelopen weekend opdook in de Oekraïne-affaire rond de Amerikaanse president Donald Trump. Hij trof Anthony de Caluwé aan in het centrum van Antwerpen, wanneer hij zijn hond uitlaat. De man zou Marie Yovanovitch hebben bespioneerd toen zij nog Amerikaans ambassadeur in Oekraïne was, en zou berichten met informatie over het doen en laten van Yovanovitch naar de Republikeinse politicus Robert Hyde hebben gestuurd. Tegenover Faroek Özgünes zegt hij dat geen info had en dat hij met Hyde “gewoon plezier” aan het maken was. “Het was een grap.”

Nochtans stuurde de Caluwé expliciete Whatsapp-berichten over Yovanovitch naar Hyde. Hyde en de Caluwé kennen elkaar van bijeenkomsten van de Republikeinse partij. “Robert en ik waren gewoon wat aan het praten, meer is het niet”, aldus de Caluwé.

De berichten zijn voor Oekraïne aanleiding om de mogelijke bedreiging of het bespioneren van Yovanovitch te onderzoeken. Zij werd in mei teruggeroepen naar Washington, na wat zij zelf omschreef als een lastercampagne van Trumps advocaat Rudy Giuliani. Die probeerde in Oekraïne een onderzoek af te dwingen naar Trumps rivaal Joe Biden.

De berichten van de Nederlandse Belg zijn door Hyde destijds doorgestuurd naar zakenman Lev Parnas, die samenwerkte met Giuliani om schadelijke informatie over Biden boven water te halen. Parnas heeft de afgelopen tijd informatie overhandigd aan de Democraten die vanwege de Oekraïne-affaire Trump willen afzetten.

bron: Belga