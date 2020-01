Euthanasie voor assisen: “Rechten geschonden door lange duurtijd”

De verdediging van de uitvoerende arts die zich voor het hof van assisen moet verantwoorden voor vergiftiging van de 38-jarige Tine Nys in 2010, zal de overschrijding van de redelijke termijn pleiten. Dat bleek deze namiddag voor het Gentse hof van assisen. “Door de lange duurtijd tussen de feiten en deze rechtspleging zijn de rechten van mijn cliënt geschonden”, zei advocaat Walter Van Steenbrugge, die suggereerde bij een eventuele veroordeling naar het Hof van Cassatie naar het Europees Hof te stappen. Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De raadkamer in Dendermonde besloot dat er onvoldoende aanwijzingen waren voor een assisenproces, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelde uiteindelijk in 2018 dat de drie artsen voor het Gentse hof van assisen moesten verschijnen voor vergiftiging.

Tijdens het verhoor van de huisarts van Tine Nys vroeg Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, het woord. “Ik merk dat deze beschuldigde, net als mijn cliënt deze voormiddag, herhaaldelijk moet antwoorden dat hij zich niet alles kan herinneren omdat het te lang geleden is. Ik vraag om dat te acteren op het zittingsblad. Door de lange duurtijd tussen de feiten en deze rechtspleging zijn de rechten van mijn cliënt geschonden. Ik wil mijn kaarten op tafel leggen. Ik hoop dat het beperkt zal blijven tot deze zaak.”

bron: Belga