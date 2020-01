VIDEO. Overspelige man genadeloos betrapt door ‘Kiss Cam’

Een Ecuadoraanse man is door de mand gevallen door de beruchte ‘Kiss Cam’ tijdens een voetbalwedstrijd. Hij werd gefilmd terwijl hij zijn minnares kuste. Intussen is zijn vaste relatie over & out.

Afgelopen zondag speelde Barcelona SC een oefenwedstrijd tegen Delfin in het voetbalstadion in Guayaquil. Ook van de partij was Deyvi Andrade, die de wedstrijd vol spanning bekeek vanuit de tribune. Hij liet zijn vriendin thuis, maar werd vergezeld door zijn minnares.

Innige kus

Jammer genoeg voor hem zoomde de beruchte ‘Kiss Cam’ op hen in terwijl hij zijn gezelschap innig kuste. Wanneer hij beseft dat hij gefilmd wordt voor het ganse stadion, trekt hij zich subtiel in, al was de ‘schade’ dan al geleden.

Vergiffenis

Het lijkt erop dat zijn vaste vriendin de beelden intussen ook heeft gezien, want op sociale media vraagt de man om vergiffenis. “Ik wil onze mooie momenten samen opnieuw beleven, schat. Het spijt me oprecht en daarom heb ik publiekelijk gereageerd op deze hetze. Kan je het me vergeven? Ik ben helemaal in de war, maar ik wil je zo graag terug”, schrijft hij onder meer.