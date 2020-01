Rob de Nijs: “In dat geval stap ik uit het leven”

Bij de Nederlandse zanger Rob de Nijs werd onlangs de ziekte van Parkinson vastgesteld. Toch wil hij blijven optreden, ondanks eerdere uitspraken nadat hij tijdens een optreden onwel werd. Pas als zijn ziekte het niet meer toelaat, stopt hij met optreden.

Afgelopen zomer werd de Nijs onwel tijdens een optreden in het Nederlandse Naaldwijk. De 77-jarige zanger viel toen tijdens het nummer ‘Banger hart’ van het podium. Dat was enorm schrikken, en achteraf liet de Nijs weten dat hij stopt met optreden.

Fatalistisch

Intussen is hij op die beslissing teruggekomen. “Nou stop ik, dacht ik. Om er vervolgens toch vrij snel weer op terug te komen. Hoe het verdergaat, weet ik niet, want Parkinson is een progressieve ziekte. Het gebeurt toch zoals het gebeurt, ik ben daar redelijk fatalistisch in. Als het erger wordt, moet ik maar met een elektronische scooter het podium op”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Leven niet laten verpesten

Dat van die elektronische scooter vertelt hij met een kwinkslag. Als zijn ziekte hem te veel wordt, zal hij ingrijpen. “Nee, daar ligt een grens. Als ik ineens hard achteruit ga, heb ik gelukkig veel steun aan mijn vrouw Jet. Ze heeft een achtergrond als verpleegster en weet me vaak op te peppen. Ik heb met Jet ook de afspraak dat we mijn leven niet tot het uiterste gaan oprekken. Gaat het echt de verkeerde kant op, dan stap ik er lekker uit. Ik heb zo’n mooi leven gehad, dat ga ik niet laten verpesten door het laatste stuk”, besluit hij.