Maleisië stuurt acht afvalcontainers terug naar België

Maleisië heeft 150 containers met illegaal plastic afval teruggestuurd naar de landen van herkomst. De Maleisische autoriteiten willen niet dat het land een stortplaats wordt voor de ontwikkelde landen. Maleisië wil er binnenkort nog 110 terugsturen, waaronder 8 naar België.

Maleisië zei 150 containers met 3.737 ton afval te hebben teruggestuurd, waarvan 43 naar Frankrijk, 42 naar het Verenigd Koninkrijk, 17 naar de Verenigde Staten en 11 naar Canada. Binnenkort wil het land er nog eens 110 terugsturen, waarvan 60 naar de Verenigde Staten, 15 naar Canada, 14 naar Japan, 9 naar het Verenigd Koninkrijk en 8 naar België, aldus de minister van Milieu Yeo Bee Yin.

Recyclage

Volgens de minister stonden de afvaluitvoerende landen en zeevaartmaatschappijen in voor de kost van de terugkeer. Haar ministerie “zal blijven vechten tegen de vervuiling”, zei ze aan journalisten in de stad Butterworth. Die huist een grote haven van waaruit verschillende containers zijn vertrokken. China besliste in 2018 om de deur te sluiten voor het grote deel van het plastic afval. Talrijke Chinese recyclagebedrijven trokken naar Maleisië, wat leidde tot een toestroom aan (vaak illegaal) afval. De recyclagecapaciteit in Maleisië ligt sterk onder de aankomende hoeveelheid afval. Sommige plaatsen zijn daardoor bedolven onder het vuilnis.