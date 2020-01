Het internet is in de ban van degoutante #cerealchallenge

Elke dag duikt er wel een nieuwe trend of challenge op het internet op, maar deze #cerealchallenge is wel heel speciaal. Surfers posten massaal filmpjes waarop ze ontbijtgranen aan het eten zijn. Niet zo bijzonder, denk je misschien, ware het niet dat ze eten uit elkaars mond.

TikTok spant de kroon als het gaat om bizarre internetfenomenen. In de nieuwste trend gaan mensen vrijwillig op hun rug liggen om hun mond te laten gebruiken als ontbijtkom. Hun partner in crime giet dan hun open mond vol ontbijtgranen en melk en eet die daarna weer op, als de ‘ontbijtkom’ nog niet alles heeft uitgespuwd tenminste.

Smakelijk is anders…

x1 cannot disband they still havent done the cereal challenge. we need to see seungyul do this pic.twitter.com/PqZ1hsPuVc

