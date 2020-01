HBO schrapt prestigieus slavernijdrama van ‘Game of Thrones’-scenaristen na kritiek

‘Confederate’, het controversieel tv-project van David Benioff en D.B. Weiss – de breinen achter tv-serie ‘Game Of Thrones’ – is officieel afgevoerd door betaalzender HBO, nog voor er ooit één aflevering van is uitgezonden.

De zender kondigde het prestigieuze slavernijdrama aan in 2017, en stuitte daarmee direct op kritiek. De reeks zou enkele gebeurtenissen belichten die de prelude zouden vormen op de derde Amerikaanse burgeroorlog.

De serie zou plaatsvinden in een alternatieve tijdslijn. Daarin zijn de zuidelijke staten succesvol afgescheiden van de noordelijke staten. Vervolgens is een natie ontstaan waarin slavernij legaal gebleven is en tot een moderne institutie uitgegroeid is.

Het thema van de slavernij lokte veel reacties uit op Twitter, waar de hashtag #NoConfederate trending werd vlak na de aankondiging van de reeks. HBO-baas Casey Bloys heeft nu bevestigd aan TV Line dat de reeks integraal werd geschrapt.

Monsterdeal met Netflix

Benioff en Weiss hebben twee maanden geleden nog een job aan het roer van de nieuwe Star Wars-trilogie van Disney ingeruild voor een monsterdeal van 200 miljoen dollar met Netflix. Ook hun samenwerking met HBO kwam door die wending op de helling te staan. Bloys zag de bui al hangen en liet zich in mei 2019 al ontvallen dat ‘Confederate’ geen prioriteit meer was.

Na het slotseizoen van ‘Game Of Thrones’ kregen Benioff en Weiss ook al heel wat kritiek over zich heen. Een meerderheid van de fans kon de ontknoping van de blockbusterreeks maar matig smaken.