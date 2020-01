Eric uit ‘Sex Education’ zat ooit aan lager wal: “Was vijf maanden dakloos”

Ncuti Gatwa is sinds zijn rol in ‘Sex Education’ wereldberoemd. Hij vertolkt er op onnavolgbare wijze Eric Effiong, een extravagante homo en de beste vriend van Otis. Hoewel hij nu een leven leidt waar velen jaloers op zijn, was dit ooit anders. Voordat hij doorbrak, was hij dakloos.

De acteur van Rwandese afkomst groeide op in Schotland en verhuisde naar Londen toen hij 21 was. “Ik was altijd aan het werk, maar ik vond het nog steeds onmogelijk om te overleven in Londen omdat het zo duur was”, vertelt Ncuti in een gesprek met Big Issue.

10 pond lenen voor vervoer

“Vijf maanden voor ‘Sex Education’ sliep ik bij vrienden. Ik had geen huis. Ik was dakloos. Het enige dat me tegenhield om op straat te moeten leven, was het feit dat ik vrienden had (…) Mijn leven voor ‘Sex Education’ was zo anders. Om op auditie te kunnen gaan moest ik een vriend vragen om me 10 pond te lenen zodat ik mijn vervoerskaart op kon laden.”

Harrods

Eén van de baantjes die Ncuti had, was bij Harrods, een peperduur warenhuis in Londen. “Dat was heel gek: als iemand me op weg naar Harrods in mijn trenchcoat en nette schoenen zag, zouden ze nooit geloven dat ik twee uur mensen aan het bellen was om een slaapplek te kunnen vinden.”

Seizoen 2 van ‘Sex Education’ verscheen enkele dagen geleden op Netflix.