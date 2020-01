‘Blue Monday’: zo kom je de meest deprimerende dag van het jaar door

20 januari 2020 is de maandag van de laatste volle week van januari, en volgens een Britse psycholoog is dat exact de meest deprimerende dag van het jaar. ‘Blue Monday’ maakt vele slachtoffers. Gelukkig hebben wij vijf tips om de dag waarop alles fout lijkt te lopen zonder mentale kleerscheuren te overleven.

‘Blue Monday’ werd in 2005 uitgevonden door Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht een formule met parameters zoals het weer, het moment waarop je je maandelijkse salaris krijgt, hoelang geleden kerstmis is, of je je goede voornemens nog kan volhouden… Volgens die formule zou de meeste deprimerende dag dan op de maandag van de laatste volle week van januari vallen

1. ‘Blue Monday’ hoeft niet zo ‘blue’ te zijn

De beste tip die we je kunnen geven, is waarschijnlijk dat ‘Blue Monday’ geen enkele, maar dan ook geen enkele wetenschappelijke basis heeft. “Het zit in je hoofd” is een verwijt dat té vaak en verkeerderlijk gebruikt wordt, maar in dit geval is het terecht. De academische wereld is quasi unaniem: de formule van Cliff Arnall houdt geen steek. En wat blijkt? De formule werd eigenlijk geschreven door een PR-bureau dat werkte voor vakantiebureau Sky Travel. Het bureau wilde op slinkse wijze mensen overtuigen om een reis te boeken, door op basis van een “wetenschappelijke” formule te claimen dat je je op ‘Blue Monday’ extra depressief voelt en je er best een weekje tussenuit moet. Sky Travel zocht vervolgens – met een rijkelijke beloning – wetenschappers om hun naam aan het fenomeen te verbinden, en Cliff Arnall hapte toe.

Hoewel het concept ‘Blue Monday’ dan wel wetenschappelijk niet klopt, de parameters van de formule van Arnall houden afzonderlijk wél steek. De dagen zijn donker, het is het begin van een nieuwe werkweek, je goede voornemens zijn waarschijnlijk al mislukt… Komen die dingen allemaal samen, dan kan vandaag (of gisteren, of morgen) toch een behoorlijk zure dag worden. Volgende tips zijn dus desalniettemin handig.

2. Bewegen

De Romeinen wisten het al: een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Dat beweging goed is voor je mentale gezondheid, staat buiten kijf. Bij lichaamsbeweging komen er namelijk endorfines vrij die je gemoed een stevige boost geven. Beter dan één te worden met je sofa terwijl je jezelf laat afleiden door die spannende Netflix-serie, ga je dus liever een eindje lopen.

3. Zoek het licht op

En als je dan gaat lopen, doe je dat beter in het park dan in de sportschool. Dat de dagen korter zijn en dat een tekort aan fel licht in de winter nefast is voor je mentale welzijn, is immers ook een feit. Ga dus op tijd naar buiten en doe je gordijnen open. Ook de aankoop van een speciale lamp die zonlicht nabootst, kan een oplossing zijn.

4. Krop je zorgen niet op

De feestdagen zijn vaak een aanslag op je portemonnee. Als je op ‘Blue Monday’ je salaris dan nog niet hebt gekregen, kan je financiële stressniveau weleens hoog oplopen. Ook spijtgevoelens over dat stoppen met roken toch niet gelukt is, kunnen je ’s nachts doen woelen. Psychologen zijn het erover eens dat je best zoveel mogelijk over je bekomernissen kan praten met mensen die je vertrouwt. Denk daarbij niet dat je ze lastig valt met je gezeur. Je vrienden geven om je en zijn er niet alleen om plezier mee te maken, maar ook om je te steunen in moeilijkere tijden.

5. Rust

Het lijkt contradictorisch aan wat we hierboven schreven, maar zorg tijdens de vaak stressvolle winterdagen ook dat je jezelf voldoende rust gunt. Bewegen, naar buiten gaan en je vrienden opzoeken zijn allemaal belangrijk, maar niét als je jezelf daarmee helemaal uitput. De sleutel is om de balans te vinden tussen dingen die je energie geven en wanneer ze je te veel energie kosten. Luister naar je eigen lichaam en zorg voor een low input-dag wanneer het nodig is. Onthoud daarbij dat jezelf even afzonderen zeker geen schande is.