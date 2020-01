Zeventien gevallen van mysterieuze longziekte vastgesteld in China

De gezondheidsdiensten hebben zeventien nieuwe gevallen van de mysterieuze longziekte vastgesteld in de Chinese stad Wuhan. Daarmee zijn er ondertussen al 62 gevallen geteld in China. De cijfers zijn omhoog getrokken nadat experts patiënten met onbekende longaandoeningen in verschillende ziekenhuizen hadden onderzocht, meldt de gezondheidsautoriteit van Wuhan zondag. Het aantal kan nog oplopen want de autoriteiten blijven verdachte gevallen onderzoeken.

Van de zeventien nieuwe gevallen zijn drie mensen in kritieke toestand. De toestand van de anderen is stabiel.

Tot nu toe zijn twee patiënten in China overleden aan een longontsteking veroorzaakt door een nieuw type coronavirus, waarvan wordt aangenomen dat het afkomstig is van een dierenmarkt in Wuhan.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er nog “geen duidelijk bewijs” dat het virus van mens op mens doorgegeven wordt.

In verschillende steden in China en andere landen, waaronder Japan en Thailand, zijn gevallen van het virus vastgesteld.

Verschillende luchthavens in buurlanden van China hebben extra koortscontroles ingevoerd voor reizigers. In een aantal Amerikaanse luchthavens gelden sinds vrijdag maatregelen om de verspreiding tegen te gaan.

In China zelf zijn geen reisbeperkingen opgelegd. Op 25 januari wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd, en rond die periode reizen honderden miljoenen Chinezen traditioneel terug naar huis.

