Zeker 70 gewonden bij nieuwe straatprotesten in Beiroet

Zeker 70 mensen zijn zondag in de Libanese hoofdstad Beiroet gewond geraakt. Voor de tweede opeenvolgende dag kwam het bij straatprotesten in de buurt van het parlementsgebouw tot clashes tussen de veiligheidsdiensten en betogers. Het geweld brak uit toen de politie de betogers verhinderde het parlement binnen te gaan. “Geen vreedzaam protest meer, zo lang onze politici onze eisen negeren”, aldus een van de betogers aan een lokale tv-zender. De betogers gooiden met stenen naar de veiligheidsdiensten, die antwoordden met traangas, het waterkanon en rubberkogels.

Volgens de Libanese Rode Halve Maan zijn 30 mensen overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt, en nog eens 40 anderen zijn ter plaatse verzorgd.

Bij een gelijkaardig protest zaterdag raakten zeker 200 mensen gewond.

Al sinds midden oktober wordt er met de regelmaat van de klok in Libanon geprotesteerd. Intussen is Saad Hariri al opgestapt als premier. Nadien kalmeerden het protest enkele weken, maar de tegenzin van politici om een nieuwe regering te vormen en de falende economie aan te pakken, heeft het straatprotest doen heropflakkeren.

bron: Belga