Weerbericht – Vrij zonnige dag met tussendoor wolken en enkele buien

Er staan zondag zonnige perioden op het menu, maar tussendoor ook wolkenvelden waaruit vooral aan zee en in de Ardennen enkele buitjes kunnen vallen. Ten zuiden van Samber en Maas verwacht het KMI meer wolken en kunnen die buien een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen. Het KMI waarschuwt daarbij met een code geel voor gladde wegen zondagochtend in heel het land, op West-Vlaanderen na. Tijdens de nacht kunnen er immers in het centrum en het oosten van het land lichte (winterse) buitjes vallen en worden de temperaturen aan de grond licht negatief. IJsplekken kunnen zorgen voor plaatselijke gladheid: op de Ardense hoogten reeds op het einde van zaterdagavond, elders ten zuiden van Samber en Maas na middernacht en ten noorden van Samber en Maas pas rond zonsopgang.

Deze avond en nacht wordt het droog. Later ontstaan er lage wolkenvelden en plaatselijk aanvriezende mistbanken. Minima van -2 tot +3 graden.

Begin volgende week voorspellen de weercomputers rustig en droog weer, met op vele plaatsen nachtvorst. Maandag is het rustig en droog. De dag begint grijs met plaatselijk aanvriezende mistbanken en in vele streken lage wolkenvelden die vooral in de noordwestelijke landshelft hardnekkig kunnen zijn. Het zuidoostelijke deel van het land maakt in de loop van de namiddag en avond de grootste kans op opklaringen. De maxima schommelen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden aan zee.

