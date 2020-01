Vergiftiging Russische dubbelspion – “Zo’n aanval mag niet herhaald worden”

De Britse premier Boris Johnson heeft de Russische president Vladimir Poetin duidelijk gemaakt dat een aanval zoals die op de Russische dubbelspion Sergej Skripal, in maart 2018 in Salisbury, niet herhaald mag worden. Dat blijkt uit een statement van Downing Street 10 na de ontmoeting die Johnson en Poetin in de marge van de Libiëtop in Berlijn hadden. Johnson waarschuwde Poetin er ook voor dat Rusland moet stoppen met “destabiliserende activiteiten”. “Er komt geen normalisering van onze bilaterale banden tot Rusland een einde maakt aan de destabiliserende activiteiten die Groot-Brittannië en zijn bondgenoten bedreigen en die de veiligheid van onze burgers en onze collectieve veiligheid ondermijnen”, aldus het statement van Downing Street.

Begin 2018 werden de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd in Salisbury. Ze overleefden de aanslag, maar enkele maanden later viel wel een dode die contact had met het gebruikte zenuwgas. Volgens de Britse autoriteiten kwam dat uit Rusland. In de verklaring van zondagavond heeft Downing Street het over “een roekeloos gebruik van chemische wapens en een schaamteloze poging om onschuldige mensen op Brits grondgebied te vermoorden”. Rusland ontkent nog altijd iets met de vergiftiging te maken hebben.

Het Russische persbureau Tass bevestigde dat Poetin en Johnson elkaar zagen.

