Van Uytvanck op jacht naar eerste zege op hoofdtabel: “Wil graag die nul wegwerken”

Alison Van Uytvanck (WTA 47) neemt het morgen in de eerste ronde van het Australian Open op tegen de Française Fiona Ferro (WTA 63). De 25-jarige Van Uytvanck jaagt dan op haar eerste zege in het enkelspel op de hoofdtabel. Bij haar vijf vorige deelnames aan het eerste grandslamtoernooi van het seizoen lukte dat niet, al werd ze ook niet geholpen met lotingen tegen Serena Williams, Victoria Azarenka en Caroline Wozniacki. “Ik wil maar wat graag die nul wegwerken”, vertelde ze vandaag. “Voor een keer kwam er een goede loting uit de bus. Ik ken Ferro: een goede speelster, die vooruitgang geboekt heeft. Maar ik denk dat ze zich beter voelt op tragere banen. Kortom, het is speelbaar.”

De Belgische nummer twee heeft echter geen goede voorbereiding achter de rug. Op het vliegtuig liep ze een infectie van de luchtwegen op, waardoor ze forfait moest geven voor het enkelspel in Auckland en de halve finales van het dubbel in Hobart. “In Auckland lukte het echt niet. Ik had koorts en moest antibiotica slikken. In Hobart voelde ik de terugslag na die antibioticakuur. Veel rusten was er natuurlijk niet bij, want eens ik me beter voelde, wilde ik op de court staan. Gelukkig heb ik niet veel tijd nodig om een goed balgevoel te vinden. Ik heb gisteren getraind en dat verliep niet slecht. Tijdens de winter heb ik hard aan mijn service gewerkt en dat hoop ik morgen op de courts te tonen. Mijn doel voor dit jaar is in de top dertig geraken.”

Bron: Belga