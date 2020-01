Tienkoppig Antwerp is Cercle Brugge de baas

Antwerp heeft met 1-2 gewonnen bij rode lantaarn Cercle Brugge op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League. Kevin Hoggas (2.) bezorgde de Vereniging vanaf de penaltystip nochtans een droomstart. Lior Refaelov (13.) en Alexis De Sart (55.) keerden het tij voor Antwerp, dat bijna de hele match met tien man afwerkte na een rode kaart voor Wesley Hoedt (7.). Stamnummer 1 wipt zo naar de derde plaats over Charleroi, dat gisteren op 1-1 bleef steken bij KAS Eupen. De wedstrijd begon dramatisch voor The Great Old. Al na acht seconden werkte Buta Kylian Hazard in de zestienmeter tegen de graszoden. Hoggas zette de strafschop om: 1-0. Vijf minuten later had Antwerp-coach Bölöni nog meer zorgen, toen Hoedt een rode kaart kreeg voor een trekfout op de doorgebroken De Belder. De daaropvolgende vrije trap van Peeters belandde via De Laet tegen de paal. Toch hingen de bordjes in de 13e minuut in evenwicht. Een verre bal van Arslanagic bereikte Mbokani, die met een strakke kopbal het leer bij Refaelov bracht. De Israëliër liep de 1-1 binnen.

Ondanks de manmeersituatie keek Cercle Brugge tien minuten ver in de tweede helft tegen een 1-2 achterstand aan. Dabila ontzette de bal erg matig. Met een knap afstandsschot bezorgde De Sart Antwerp de voorsprong. De hekkensluiter ging nog op zoek naar een doelpunt. Dat resulteerde in enkele hete standjes voor de kooi van Bolat, maar meer niet.

Antwerp springt over Charleroi naar de derde stek. Het telt net als nummer 2 AA Gent 42 punten. Cercle Brugge blijft laatste met 11 punten. Dat zijn er zeven minder dan KV Oostende, dat gisteren het degradatieduel tegen Waasland-Beveren met 0-1 verloor en voorlaatste is.

Vanavond om 18u staat nog de kraker tussen Anderlecht en koploper Club Brugge op het programma. De speeldag wordt om 20u afgesloten met het duel tussen Zulte Waregem en Racing Genk.

bron: Belga