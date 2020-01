Oostkust van Canada getroffen door zware sneeuwstorm

In Canada is het leger zaterdag opgeroepen om Saint John’s, de hoofdstad van de provincie Newfoundland en Labrador, te helpen na een hevige sneeuwstorm. Op verschillende plaatsen in de stad viel sinds vrijdagochtend 76,2 centimeter sneeuw, waardoor huizen en auto’s volledig bedekt zijn. De minister-president van de provincie, Dwight Ball, verklaarde zaterdag dat hij de hulp van de federale overheid had gevraagd, waaronder de “inzet van het leger”. De stad slaagt er niet alleen in om de sneeuw te ruimen en de straten vrij te maken.

Ottawa ging meteen in op die vraag. Prioriteit is om de wegen naar de ziekenhuizen vrij te maken. “Hulp is onderweg. We zullen hier samen uitkomen”, tweette de Canadese premier Justin Trudeau.

De Canadese meteorologische diensten trokken de waarschuwing voor sneeuwstormen zaterdag in, maar de burgemeester van Saint John’s, Danny Breen, laat weten dat de noodtoestand in de stad nog steeds van kracht is. Die werd vrijdag uitgeroepen.

“Alle winkels moeten gesloten blijven (…) en alle voertuigen zijn verboden in de straten van de stad, behalve noodvoertuigen: politie, brandweer en ambulances”, liet de stad op Twitter weten.

Volgens de zender CBC is een persoon vermist na de storm.

