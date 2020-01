Oostende wint topper tegen Antwerp Giants en is nieuwe koploper

Oostende heeft de Antwerp Giants met 85-77 verslagen in de topper van de 13e speeldag van de EuroMillions Basket League. Dankzij die zege klimt de kustploeg naar de leidersplaats over Bergen, dat gisteren voor eigen publiek met 72-99 verloor van Leuven. Mechelen haalde het met 72-76 bij Brussels. Kampioen Oostende was getuige van een sterk eerste quarter van bekerwinnaar Antwerp Giants, dat een voorsprong van 19-27 nam. Djordjevic en co. kwamen nadien echter beter voor de dag, met een 46-45 ruststand tot gevolg. In het vierde quarter (21-13) maakte Oostende uiteindelijk het verschil. Het kon daarbij rekenen op zijn trefzekere center Shevon Thompson, goed voor 22 punten. Bij de Antwerp Giants gooide Luka Rupnik 16 punten door de korf.

In de stand is Oostende nu alleen leider met tien zeges en drie nederlagen. De Antwerp Giants en Bergen volgen op de tweede stek met één overwinning minder.

Onderin het klassement ontving Brussels Mechelen. De thuisploeg ging met 72-76 onderuit, waardoor het voorlaatste blijft. Mechelen springt over Aalstar naar de zevende plaats.

bron: Belga