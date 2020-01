Minnen tegen Sasnovich in 1e wedstrijd op hoofdtabel: “Had het slechter kunnen treffen”

Greet Minnen (WTA 121) plaatste zich gisteren in Melbourne voor het eerst in haar carrière op de hoofdtabel van een Grand Slam. Met de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 99) kwam er bovendien geen onhaalbare tegenstandster uit de bus. Beide speelsters stonden vorige maand op het WTA 125k van Limoges tegenover elkaar en toen won Sasnovich weliswaar. Minnen weet nu echter waaraan zich te verwachten. “Momenteel staat ze wat lager op de wereldranglijst, maar ze heeft al in de top dertig gestaan”, vertelde ze vandaag. “Het wordt morgen dus zeker een lastige wedstrijd, maar ik ken haar al en eerlijk: ik had het hier slechter kunnen treffen.”

In de derde kwalificatieronde voor het Australian Open versloeg ze de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA 143) en zo mag ze voor de eerste keer naar de hoofdtabel. “Ik zit nog steeds op een wolk. Hier had ik lang van gedroomd. Fysiek en mentaal heb ik stappen gezet de voorbije maanden. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.”

Bron: Belga