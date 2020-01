Jupiler Pro League – KRC Genk proeft na vlotte zege op Zulte Waregem weer van top zes

KRC Genk heeft zondag op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League een belangrijke zege behaald met het oog op een plaats in play-off 1. De Limburgers wonnen op het veld van concurrent Zulte Waregem met 0-3 en kunnen zo weer van de top zes proeven. Bij Genk startte Gaëtan Coucke tussen de palen. De 22-jarige Limburger begon het seizoen na de zware achillespeesblessure voor vast sluitstuk Danny Vukovic als nummer 1, maar verloor zijn plaats aan youngster Maarten Vandevoordt. De 17-jarige Vandevoordt blesseerde zich eerder deze week echter zwaar op training aan de elleboog en staat maanden aan de kant.

Beide ploegen gingen op zoek naar de openingstreffer, maar het was Genk dat halfweg de eerste helft op voorsprong klom toen de Noorse winteraanwinst Kristian Thorstvedt (23.) een afvallende bal in doel pegelde. Essevee moest komen, al bleven grote kansen uit. Junya Ito (55.) deed snel na rust, met de 0-2, de boeken toe. Théo Bongonda (63.) diepte een handvol minuten later uit tot 0-3. De thuisploeg had geen reactie meer in huis.

De partij tussen Zulte Waregem en Genk was een heel belangrijke met het oog op play-off 1. Naast de autoritaire leider Club Brugge (52 ptn, 1 match minder) lijken ook AA Gent, Antwerp (elk 42 ptn) en Charleroi (40 ptn, 1 match minder) op weg naar een plaats in de top zes. Ook de huidige nummer vijf, Standard (38 ptn), moet al een inzinking kennen om naast PO 1 te grijpen. De strijd voor de zesde plaats ligt echter nog helemaal open. Genk en KV Mechelen (elk 34 ptn) delen nu die zesde stek, met daarachter Zulte Waregem (31 ptn) op de loer. Nadien volgen Anderlecht en Moeskroen (elk 27 ptn), maar zijn moeten al hopen op een pittige slotsprint om zich weer in de running te knokken.

Genk trekt op de 23e speeldag naar de Ghelamco Arena voor een duel met AA Gent. Zulte Waregem maakte de trip naar Antwerp.

bron: Belga