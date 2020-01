Jupiler Pro League – Hans Vanaken bezorgt Club Brugge zege tegen Anderlecht

Competitieleider Club Brugge heeft zondag de klassieker tegen Anderlecht met 1-2 gewonnen op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League. Antoine Colassin (21.) luisterde zijn debuut bij paars-wit op met de openingstreffer, die vijf minuten voor rust werd uitgewist door een wereldgoal van Hans Vanaken. De Gouden Schoen legde tien minuten voor affluiten de eindstand vast. In het Lotto Park koos Frank Vercauteren bij afwezigheid van Roofe voor de 18-jarige debutant Colassin in de spits, ook nieuwkomer Michael Murillo kreeg op de rechtsachter een basisplaats. Al na tien seconden liet Colassin van zich spreken, op voorzet van Saelemaekers spatte zijn kopbal uiteen op de lat. Met een verre bal lanceerde Gouden Schoen Vanaken Dennis in het paars-witte strafschopgebied. De poging van de Nigeriaan werd gekeerd door Van Crombrugge. In de herneming trapte Okereke op doel, maar Kompany bracht redding voor de lijn.

Colassin achtte in de 21e minuut zijn moment aangebroken. Met een hakje zette hij een combinatie op met Saelemaekers. Die gaf het leer terug aan de piepjonge aanvaller, die Mignolet met een plaatsbal klopte: 1-0. De Bruggelingen reageerden met een volley van Vanaken, pal op Van Crombrugge. Vormer kreeg meteen daarna een vrije trap net buiten de zestienmeter. De aanvoerder trapte tegen Chadli aan, waarna Vanaken de bal meteen op de slof nam en zijn fraaie afstandsschot via de paal zag binnengaan. Oog in oog met Mignolet wipte Saelemaekers vlak voor rust het leer over het doel.

Het eerste kwartier van de tweede helft was heel wat minder flitsend. Op het uur stuurde Cools Openda diep. De invaller zette voor op Dennis, die de bal niet voorbij Van Crombrugge kreeg. Opnieuw Cools verzond daarna een verre bal, Dennis verraste Kompany en Van Crombugge met zijn kopbal. Alleen ging die naast. Een kwartier voor affluiten toonde Dennis nogmaals dat zijn vizier niet op scherp stond, ditmaal na een afgemeten pass van De Ketelaere. Vanaken deed dan maar wat de Nigeriaan niet kon, op voorzet van De Ketelaere trapte de smaakmaker zijn tweede van de avond tegen de netten. Mignolet kwam in het slot nog goed uit op de doorgebroken Saelemaekers, die de daaropvolgende poging van Amuzu niet kon ontwijken en de bal naast zag gaan.

In de stand telt leider Club Brugge nu 52 punten, dat zijn er tien meer dan achtervolgers AA Gent en Antwerp. Blauw-zwart heeft nog een wedstrijd tegen Charleroi tegoed. Anderlecht verzuimde een goede zaak te doen in de strijd voor Play-off I. De Brusselaars zijn negende met 27 punten, op zeven punten van nummer zes KV Mechelen.

De speeldag wordt om 20u afgesloten met het duel tussen Zulte Waregem en Racing Genk.

bron: Belga