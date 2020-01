Folkgroep Urban Trad stopt ermee

Folkgroep Urban Trad heeft gisterenavond voor circa 300 aanwezigen een afscheidsconcert gegeven in het Cultureel Centrum in Leopoldsburg. Zangeres Soetkin Collier kondigde op het podium aan dat de groep er na 20 jaar definitief een punt achter zet. De groepsleden zetten hun muzikale carrière verder in andere projecten. Urban Trad werd in 2000 opgericht en beleefde haar hoogtepunt in 2003 toen de groep tijdens het Eurovisiesongfestival tweede eindigde met ‘Sanomi’, een folksong in een fantasietaal. De groep heeft met ‘One a Four’, ‘Kerua’, ‘Elem’ en ‘Erbalunga’ enkele goedverkopende albums op haar naam.

Al in 2012 werd een eerste keer een afscheid aangekondigd, maar vanaf 2015 werden de optredens hervat in een gewijzigde bezetting. Doedelzak, fluit en accordeon werden geschrapt en de elektrische gitaar geïntroduceerd. Van de oorspronkelijke bezetting bleven de zangeressen Soetkin Collier en Veronica Codesal en gitarist Philip Masure over.

Gisterenavond in Leopoldsburg werden slechts enkele oude Urban Tradnummers gespeeld zoals ‘Sanomi’ en ‘Vodka Time’, maar telkens in andere arrangementen die uitgewerkt werden door de nieuwe gitarist Bert Verschueren. Het dankbare publiek wuifde de groep met een staande ovatie minutenlang uit.

De groepsleden zijn wel nog actief in andere muzikale projecten. Soetkin Collier bijvoorbeeld werkt met een eigen groep onder meer aan een soloproject waarmee ze nog dit jaar een cd zal uitbrengen met Nederlandstalige muziek uit de Westhoek.

