Emin Özkara nam al lang geen deel meer aan fractievergaderingen

Het vertrek van Emin Özkara uit de Brusselse PS-fractie komt niet als een verrassing voor fractieleider Ridouane Chahid. Hij herinnert eraan dat er sinds het einde van de kiescampagne al serieuze spanning op de lijn zat en laat verstaan dat het vertek niets te maken heeft met de uitsluiting van Emir Kir uit de partij. Los van het dossier rond de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node was er al tegen Özkara klacht ingediend bij de tuchtcommissie van de Brusselse PS. Die klacht moest nog worden onderzocht. “Emin Özkara nam niet langer deel aan de activiteiten van de fractie. Zijn vertrek is zeker geen verrassing in die zin dat we geen gemeenschappelijke punten meer hadden sinds de laatste kiescampagne”, aldus Chahid.

Gisteren liet de Franstalige Brusselse socialist Emin Özkara weten dat voortaan als onafhankelijke zal zetelen in het Brussels Parlement en in de gemeenteraad van Schaarbeek. Verdere uitleg gaf Emin Özkara niet in zijn persbericht.

bron: Belga