EK hockey indoor: België verzekert zich met 7-4 zege tegen Polen van behoud

De Indoor Red Lions (FIH 7), de nationale hockeyploeg in zaal, heeft zich op het EK in de Duitse hoofdstad Berlijn met een 7-4 zege tegen Polen (FIH 5) verzekerd van het behoud in de hoogste afdeling. Voor de Belgen scoorden Philippe Simar (9., 12., 33. en 37.), Pilou Maraite (19.) en Gaëtan Dykmans (34. en 39.). Voor de Belgen ging het om de tweede klassementswedstrijd voor de plaatsen vijf tot en met acht. In het eerste duel werd er gisteren al met 10-7 gewonnen van Oekraïne (FIH 19).

De Indoor Red Lions eindigen zo minstens op de zesde plaats, wat voldoende is voor het behoud. Ook een vijfde plaats zit er nog in, maar dan moet Oekraïne het slotduel wel nog winnen van Tsjechië.

Bron: Belga