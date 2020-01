CSI-W-jumping Leipzig – Denis Lynch wint wereldbekerwedstrijd, Wilm Vermeir met zevende plaats beste Belg

Denis Lynch heeft zondag de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Leipzig gewonnen. Met de 14-jarige ruin Bushi vormde de 43-jarige Ier de snelste van acht foutloze combinaties in een barrage met zestien. De Duiter Christian Ahlmann werd met Dominator op 61 honderdsten tweede, zijn landgenoot Marcus Ehning met Comme il Faut op 1.09 derde. Wilm Vermeir was de enige Belg in de barrage. Daarin leidde hij zijn 12-jarige ruin Iq foutloos rond en zette hij de zevende tijd neer. Vermeir was ook de enige Belg die in de wereldbekerpunten eindigde. Ann Carton-Grootjans werd met Kai Licha 18e, Pieter Devos met Espoir 22e. Allebei stootten ze één balk af in de eerste omloop.

Steve Guerdat sprokkelde wel wereldbekerpunten (vijf) en verstevigde zo zijn leidersplaats in de wereldbekerstand van de West-Europese liga. De 27-jarige Zwitser heeft na elf van veertien manches tien punten voor op Devos. Ehning is op negentien punten derde. Wilm Vermeir klom naar de zestiende stek op, Niels Bruynseels is achttiende, Jos Verlooy 27e en Celine Schoonbroodt-de Azevedo 27e. De top achttien springt van 15 tot 19 april de finale in Las Vegas (Nevada). De volgende manche vindt volgende week in Amsterdam plaats.

De zege bracht Lynch 40.000 euro op. Voor Vermeir zat er nog 6.400 euro in de prijzenpot.

bron: Belga