Conflict Libië – Engagement om afstand te doen van elke “inmenging” in het conflict

De landen en landenorganisaties die zondag deelnamen aan de Libiëconferentie in Berlijn hebben zich voorgenomen afstand te doen van elke inmenging in het conflict. Dat heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zondagavond gezegd tijdens een persconferentie na afloop van de top. Dat is maar een van de elementen waarover de deelnemers een akkoord gevonden hebben. Daarnaast zijn ze het er ook allemaal over eens dat het wapenembargo tegen Libië gerespecteerd moet worden. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei ook dat er overeenstemming is dat er geen militaire oplossing is voor het conflict – die zou het menselijk leed alleen maar vergroten. Nog volgens Merkel moet het door de Verengide Naties geleide vredesproces nu een nieuwe impuls krijgen.

bron: Belga