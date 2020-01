Britse regering denkt eraan om House of Lords te verhuizen naar York

De Britse regering denkt eraan om het House of Lords ten minste tijdelijk weg te halen uit Londen en te verhuizen naar bijvoorbeeld York. Het zou gaan om een maatregel om de Britse politiek weer dichter bij de mensen te brengen, melden de Britse media zondag. Partijvoorzitter van de Conservatieve Partij James Cleverly verklaarde aan de Sunday Times dat de verhuis een van de opties is waarnaar de partij kijkt om de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen. “We willen aan de mensen laten zien dat we de dingen anders gaan aanpakken. De Labour-partij heeft miljoenen stemmen verloren omdat ze niet wilden luisteren.”

Het Palace of Westminster, waar beide huizen van het Britse parlement gevestigd zijn, zal vanaf 2025 enkele jaren leegstaan vanwege renovatiewerken. De Lords naar het noorden van Engeland sturen tijdens die periode, en mogelijk permanent, zou passen in de plannen van premier Boris Johnson om de rest van het land op hetzelfde niveau te krijgen als de hoofdstad, aldus The Guardian. Een beslissing daaromtrent wordt in de komende weken genomen, in het kader van een herziening van de grondwet.

De Conservatives lieten eerder ook al weten om een extra partijhoofdkwartier te openen buiten Londen.

Het House of Lords is het Britse Hogerhuis. Een deel van de Lords wordt aangeduid door het parlement, terwijl een klein deel nog op erfelijke basis lid wordt van het huis. De Lords kunnen besluiten van het Lagerhuis een tijdlang tegenhouden of amendementen indienen op wetten.

