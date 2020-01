België heeft weer een reguliere nachttrein

Vanuit de Oostenrijkse steden Wenen en Innsbruck vertrekken zondagavond twee treinen die, samengevoegd, maandagochtend als één “Nightjet” aankomen in Brussel. Daarmee zal er voor het eerst sinds 2003 weer een reguliere nachttrein halt houden in België. De nieuwe verbinding start aan een tempo van twee keer per week, met vertrek in België richting Oostenrijk op maandag en donderdag. De Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB (wat staat voor Österreichischen Bundesbahnen) baat al langer een netwerk van nachttreinen uit, met bestemmingen voornamelijk in Oostenrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland.

De uitbreiding naar België werd begin oktober vorig jaar aangekondigd, en zondag is het zover. Vanuit Wenen (vertrek om 20.38 uur) en Innsbruck (20.44 uur) vertrekken dan twee nachttreinen. In het station van Nürnberg (Duitsland) worden ze ’s nachts aan elkaar gekoppeld, om als één trein door te reizen richting België. In ons land zijn er stops gepland in Luik (9.46 uur), Brussel-Noord (10.45 uur) en Brussel-Zuid (10.55 uur).

In omgekeerde richting wordt het vertreksignaal in Brussel-Zuid gegeven om 18.04 uur. Na splitsing in Nürnberg komen de reizigers om 8.27 uur aan in Wenen, of om 9.14 uur in Innsbruck. Onderweg kan je ook in andere stations afstappen, bijvoorbeeld in de Duitse stad München of in het Oostenrijkse Passau of Linz.

De Nightjet zal twee keer per week rijden. Wie vanuit België richting Oostenrijk wil reizen, kan op maandag en donderdag op de nachttrein stappen en komt daags nadien in Oostenrijk aan. De goedkoopste tickets voor een enkele rit zullen 29,90 euro kosten, maar dan moet je wel de hele nacht zitten. De trein terug vertrekt op zondagavond en woensdagavond in Oostenrijk.

De nieuwe verbinding is in eerste instantie een proefproject van een jaar. In de zomervakantie van 2020 zal de nachttrein niet rijden, zo blijkt uit de planning van ÖBB.

Voor de route is er een samenwerking met de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS.

De stop in Brussel opent bijvoorbeeld ook mogelijkheden voor reizigers van en naar de andere kant van het Kanaal. Zij kunnen voortaan met één overstap vanuit Londen (Eurostar) tot in Oostenrijk (Nightjet) sporen, en omgekeerd.

