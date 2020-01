Wraakroepend: tiener wordt HIEROM van Amerikaanse privéschool gestuurd

Het was een gelukkig moment, toen Kayla Kenney haar vijftiende verjaardag vierde in een restaurant in gezelschap van haar familie. Ze droeg een trui met de kleuren van de regenboog en poseerde voor een foto met een kleurrijke verjaardagscake op tafel. Haar moeder deelde het tafereel op sociale media, en dat zou Kayla zuur opbreken.

“Ze was zo gelukkig en zag er prachtig uit”, aldus de moeder. “Als trotse mama nam ik een foto van zij die de kaarsen uitblies, en postte dat op mijn Facebookpagina.” De foto kwam onder ogen van het personeel van Kayla’s school, en kennelijk was dat de druppel.

Enkele dagen later werd de moeder gecontacteerd door schooldirecteur Bruce Jacobson van de streng christelijke Whitefield Academy. “De e-mail zei dat Kayla met onmiddelijke ingang van school gestuurd werd omwille van een post op sociale media. Dat sloeg bij ons in als een bom.”

“Overtredingen op de levensstijl”

Na vier jaar in de privéschool moest Kayla dus plotseling afscheid nemen van haar klasgenoten op Whitefield, waarna de tiener zich inschreef in een openbare school.

De privéschool beweert dat de bewuste foto het jongste incident was in een lange reeks van “overtredingen op de levensstijl”, waarmee de afspraken omtrent levensstijl bedoeld worden die de school in kwestie hanteert. Volgens de directeur geeft de foto blijk van “een scala aan morele en culturele waarden en normen die haaks staan op de overtuigingen van de Whitefield Academy”.

“Ze bedoelde er niets mee”

De gedragscode van de privéschool rept over seksuele oriëntatie en stipuleert dat, indien de student buiten de campusterreinen gedrag vertoont dat niet strookt met de overtuigingen van de school, de student zich aan een disciplinaire sanctie kan verwachten.

De moeder vraagt zich af hoe de kledij van haar dochter – de regenboogvlag staat universeel bekend als het symbool van de homo- en vredesbeweging – de directeur tot zo’n strenge conclusie noopt. “Ze bedoelde er niets mee, de kleuren van de cake en haar trui waren complementair, da’s alles.”

De moeder gaat in beroep tegen de beslissing. De school weigert intussen om met haar rond de tafel te zitten. Wel wil de school de uitsluiting op papier vervangen door een ‘vrijwillig vertrek’, zodat Kayla makkelijker op een andere school toegelaten zou kunnen worden. Daar neemt de moeder geen genoegen mee. Ze vreest dat het incident permanente schade zou kunnen toebrengen aan haar dochter.