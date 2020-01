Zwitser Beat Feuz wint voor de derde keer de afdaling in Wengen

De Zwitser Beat Feuz heeft vandaag voor de derde keer in zijn carrière de Wereldbekermanche afdaling bij de mannen in het Zwitserse Wengen op zijn naam geschreven. Dat is een evenaring van het record van de Oostenrijker Franz Klammer, die er in de jaren zeventig (1975, 1976 en 1977) drie keer op rij won. In eigen land haalde de 32-jarige Feuz het van de Italiaan Dominik Paris en de Duitser Thomas Dressen. Feuz, die eerder al in 2012 en 2018 op de Lauberhorn won, neemt dankzij de zege de leiding in de Wereldbekerstand van de afdaling over van Paris.

bron: Belga