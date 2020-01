Thomas Detry klimt naar zevende plaats in Abu Dhabi

Een gedeelde zevende plaats, na een sterke derde ronde van 67 slagen, is het resultaat voor Thomas Detry vandaag na afloop van de derde dag op het Abu Dhabi HSBC Championship (European Tour/7 miljoen dollar), dat doorgaat op de plaatselijke golfbaan in Abu Dhabi. De 27-jarige Brusselaar putte zijn eerste birdie weg op de tweede hole, waarna hij van de achtste tot de dertiende hole nog vijf birdies in de cup zag verdwijnen. Het leverde de nummer 118 van de wereld even de leiding op. Dit duurde echter niet lang, want op de veertiende hole liep het fout met een dubbele bogey als gevolg. Met nog een birdie op de achttiende hole kwam hij uit op vijf onder par, goed voor elf plaatsen winst.

Thomas Pieters, na dag twee op een twaalfde plaats, startte met een birdie. Op de tien volgende holes moest hij drie bogeys incasseren. Meteen gleed hij weg in het klassement. De Antwerpenaar sloeg echter terug en lukte nog vier birdies op de laatste zes holes waarmee hij de schade kon beperken. Met een ronde van 70 slagen sloot hij dag drie af op een gedeelde veertiende stek.

Nicolas Colsaerts, die voor zijn derde ronde 71 slagen nodig had, moest vijftien plaatsen prijsgeven en staat met nog achttien holes te spelen op een gedeelde vijftigste plaats.

De leiding is voor de 46-jarige Engelsman Lee Westwood. De 24-voudige European Tour-winnaar kwam rond in 65 slagen, goed voor een totaalscore van 202 slagen. Daarmee doet hij één slag beter dan de Oostenrijker Bernd Wiesberger en de Italiaan Francesco Laporta, die de tweede plaats delen.

bron: Belga