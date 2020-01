Stressvol weekend voor El Arbi en Fallah: hun film “Bad Boys for Life” moet nu opbrengen

Vanaf woensdag loopt “Bad Boys for Life”, het Hollywooddebuut van de Belgische filmmakers Adil El Arbi en Bilall Fallah, in de Belgische filmzalen. In de Verenigde Staten ging de film zondag in première. In het belangrijke openingsweekend moet de film meteen opbrengen, anders mogen de Belgische regisseurs een kruis maken over hun Hollywoodcarrière, zeggen ze zelf. “Bad Boys for Life” is een grootse actiefilm met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen. De regisseurs van “Image”, “Black” en “Patser” hebben in “Bad Boys for Life” samengewerkt met hun jeugdheld Will Smith. “We zijn fanboys, we zijn groot geworden met zijn films en met de Fresh Prince of Bel Air”, leggen El Arbi en Fallah uit.

Adil El Arbi: “Will Smith is supersympathiek en zorgt ervoor dat je je op je gemak voelt naast hem. Hij had ook ‘Black’ gezien, waar hij echt fan van was.” “In het begin heeft hij ons wel vaak getest”, verklapt Bilall Fallah. “Ik zei ‘Will, ga nu dit doen’ en dan zei hij vlakaf, ‘Nee, dat doe ik niet’. Je kan dan niet zeggen, ‘Ik ben de fucking regisseur, doe het gewoon’. Nee, je moet goed uitleggen waarom we wilden dat hij iets deed. Hij wou dat horen en hij wou zien of we ballen aan ons lijf hadden.”

“Als hij zag dat je twijfels had, dan ging hij het niet doen, maar als het echt iets was dat wij als cineasten tijdens het creatieve proces nodig achten dan stond hij achter ons”, verduidelijkt Adil El Arbi.

“Bad Boys for Life” is een spectaculaire film met achtervolgingen, schietpartijen, een helikoptercrash. Hij ziet er duur uit en dat is hij ook. Het budget is 100 miljoen euro, bevestigen El Arbi en Fallah. Dat is minder dan het budget voor “Bad Boys II”, maar wel een riant bedrag dat moet worden terugverdiend. En dus is het dit weekend voor het regisseursduo stressen. Na het weekend gaan Adil & Billal weten hoeveel de film opgebracht heeft in het openingsweekend in de Verenigde Staten, een weekend dat drie dagen duurt, want het is Martin Luther Kingweekend.

“Als de film na dit weekend geen 25 miljoen heeft opgebracht dan draaien we niet meer mee in Hollywood”, lacht Adil El Arbi. “35 miljoen is perfect en alles erboven is bonus.”

Woensdag komt “Bad Boys for Life” in België uit.

bron: Belga