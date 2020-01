Russische vakantiegangers vluchten uit vliegtuig nadat motor in brand schiet

Russische vakantiegangers die op weg waren van Siberië naar Vietnam zijn moeten vluchten uit hun vliegtuig in Novosibirsk nadat een van de motoren in brand schoot voor het opstijgen. Dat melden Russische media. De 200 passagiers zaten klaar om te vertrekken toen de motor plots vuur vatte wanneer hij gestart werd. De piloot activeerde een automatisch blussyteem en de passagiers en de crew verlieten het vliegtuig. Niemand raakte gewond.

Het is niet bekend om welk type vliegtuig en welke maatschappij het gaat.

Zaterdag kunnen de vakantiegangers verder reizen naar Cam Ranh in Vietnam.

bron: Belga