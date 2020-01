PS zet Emir Kir – Sp.a wacht op verduidelijking PS om standpunt in te nemen over Sint-Joost

De Brusselse sp.a en Lydia Desloover, schepen voor sp.a in Sint-Joost-ten-Node, wachten op een verduidelijking van de Brusselse PS-federatie over de situatie in Sint-Joost-ten-Node. Op basis van die verduidelijking zal de partij dan een standpunt innemen. Dat melden de Vlaamse socialisten nu burgemeester Emir Kir uit de PS gezet werd. De PS-verkozenen lieten al weten achter Kir te blijven staan. “Sp.a Brussels Gewest en sp.a schepen Lydia Desloover hebben akte genomen van de beslissing van de tuchtcommissie van de PS inzake de burgemeester van St Joost Emir Kir”, klinkt het in een korte mededeling. “Het is nu aan de PS-federatie Brussel om de situatie in Sint-Joost te verduidelijken. Op basis van deze verduidelijkingen zal sp.a Brussel een standpunt innemen en in afwachting daarvan niet verder communiceren.”

Dat burgemeester en Kamerlid Emir Kir uit de PS werd gezet, kan immers gevolgen hebben voor het gemeentebestuur van Sint-Joost. De socialistische verkozenen op de Lijst van de Burgemeester in Sint-Joost-ten-Node blijven wel hun burgemeester Emir Kir steunen, liet de voorzitter van de lokale PS-afdeling alvast weten. Wat de sp.a zal doen, is dus voorlopig niet duidelijk.

De Lijst van de Burgemeester bestuurt alleen de gemeente. Lydia Desloover is de Vlaamse schepen in het bestuur.

Emir Kir werd zaterdagochtend door de tuchtcommissie van de Brusselse PS uit de partij gezet omdat hij een ontmoeting had met Turkse burgemeesters die lid zijn van de uiterst rechtse partij MHP.

bron: Belga