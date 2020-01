Proximus League – Virton wint bij Roeselare

Virton heeft zaterdag een 0-2 zege geboekt bij Roeselare op de achtste speeldag van de tweede periode in de Proximus League. Op Schiervelde lukte Loïc Lapoussin (47.) vlak na rust de openingstreffer. In blessuretijd stelde Glenn Claes (90.+3) de zege van Virton veilig.

Virton, dat op de vorige speeldag nog verloor van rode lantaarn Lokeren, komt met twaalf punten voorlopig naast Beerschot op de tweede plaats terecht in de tweede periode. Leider Lommel, vrijdag met 1-0 te sterk voor Lokeren, telt één punt meer. Westerlo, OH Leuven en Roeselare volgen op twee punten van Beerschot en Virton.

In het algemeen klassement blijft Roeselare voorlaatste met 21 punten. Het telt drie punten meer dan Lokeren. Na afloop van het seizoen nemen de laatste twee het tegen elkaar op in de play-downs. De verliezer van die nacompetitie degradeert naar eerste klasse amateurs.

Zaterdagavond (20u30) ontvangt Beerschot nog Union. Zondag (16u) speelt OH Leuven gastheer voor Westerlo.

bron: Belga