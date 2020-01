Nieuwe gevallen van mysterieuze longziekte in China, in buitenland groeit waakzaamheid

De mysterieuze longziekte die in het centrum van China is opgedoekt heeft al zeker 45 mensen besmet. Dat hebben de Chinese autoriteiten zaterdag gemeld. Tegelijk vrezen Britse wetenschappers dat het in werkelijkheid moet gaan om ruim 1.700 besmettingen. Al twee patiënten zijn bezweken aan ademhalingsproblemen veroorzaakt door de ziekte. Alle gevallen zijn tot nu toe gesignaleerd in Wuhan, een stad met 11 miljoen inwoners die een belangrijk transitpunt is voor verplaatsingen binnen China. Daarom zijn sinds vrijdag in drie Amerikaanse luchthavens maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. Van de 45 gemelde gevallen hebben 15 mensen het ziekenhuis alweer kunnen verlaten. Vijf van de 45 zijn er erg aan toe. Het onderzoek van de Chinezen heeft intussen al uitgewezen dat verschillende van de patiënten werkten op een markt waar zeevruchten en vis verkocht werd. Die markt is intussen gesloten door het stadsbestuur.

Na het overlijden van een tweede patiënt, woensdag, is de internationale onrust toegenomen. In Thailand zijn al twee gevallen bekend, in Japan één. Zeker twee van die drie patiënten waren in Wuhan, aldus de plaatselijke autoriteiten. Reizigers op vluchten uit Wuhan naar San Francisco, JFK (New York) en Los Angeles worden sinds vrijdag gescreend.

In China zelf zijn geen reisbeperkingen opgelegd. Op 25 januari wordt het Chinees Nieuwjaar gevierd, en rond die periode reizen honderden miljoenen Chinezen traditioneel terug naar huis.

Volgens een studie van het Londense Imperial College, dat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert, zijn intussen al zeker 1.712 mensen besmet. Ze maken die schatting op basis van de informatie die op 12 januari beschikbaar was. “Om drie gevallen te hebben buiten China moeten er veel meer gevallen zijn dan tot nu aangekondigd”, aldus onderzoeker Neil Ferguson aan BBC. “Ik maak me veel meer zorgen dan vorige week”.

De nieuwe ziekte is een nieuw type van het coronavirus, een familie dat een groot aantal virussen telt. Ze kunnen verkoudheden veroorzaken, maar ook ernstiger aandoeningen, zoals het Sars-virus. Gevreesd wordt dat dit nieuwe virus Sars-proporties kan aannemen – in 2002 en 2003 kwamen door Sars 650 mensen om in China en Hongkong.

