Meer zon op zondag

Het is deze namiddag wisselend bewolkt met soms brede opklaringen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In de Ardennen blijft het echter vaak grijs met enkele buien die soms een winters karakter aannemen. Maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in Vlaanderen. Vanavond en vannacht blijft het wisselvallig met nog enkele verspreide Noordzeebuien. In het binnenland verwachten we daarbij af en toe smeltende sneeuw of korrelhagel, in de Ardennen zelfs sneeuw. De minima liggen tussen -2 en +1 graad ten zuiden van Samber en Maas en tussen 1 en 3 graden elders in het binnenland. Aan zee schommelen de minima tussen 4 en 6 graden. Dat voorspelt het KMI. Er is meer ruimte voor zon op zondag, maar tussendoor krijgen we ook wolkenvelden waaruit een enkele bui kan vallen, vooral aan zee en over de Ardennen. In de Ardennen verwachten we meer wolken en kunnen de buien nog een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Venen en 7 à 8 graden in het westen.

Maandag wordt een droge dag. We verwachten eerst lokale (aanvriezende) mistbanken en in vele streken lage wolkenvelden. Na dit soms hardnekkige ochtendgrijs blijft het vaak bewolkt, vooral dan in de noordwestelijke landshelft. Over het zuidoostelijke deel van het land vergroot vooral in de loop van de namiddag en ’s avonds de kans op opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 of 7 graden aan zee.

Dinsdagochtend is het koud met bijna overal vorst. Vooral in het westen en het noordwesten kunnen er hardnekkige lage wolken en aanvriezende mistbanken voorkomen, die mogelijk de hele dag kunnen blijven hangen. In de andere streken, en vooral naar het zuidoosten toe, krijgen we overdag vaak zonnig weer. Afhankelijk van de breedte van de opklaringen schommelen de maxima tussen 1 en 5 graden. Woensdagochtend is er kans op plaatselijke (aanvriezende) mistbanken. Vanaf de Noordzee verwachten we veel lage wolken, waaruit eventueel wat lichte motregen kan vallen. Over het zuidoosten is er aanvankelijk nog kans op brede opklaringen. We halen maxima van 2 tot 6 graden.

Donderdag blijft het droog. Het is wisselend tot zwaarbewolkt. De kans op zonnige perioden is groter naar het zuiden toe. De maxima liggen nog steeds tussen 2 en 6 graden. Vrijdag neemt de bewolking toe en geleidelijk kan er wat lichte regen vallen. Met maxima van 4 tot 8 graden wordt het enkele graden zachter.

bron: Belga