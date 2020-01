Jupiler Pro League – Charleroi blijft steken op gelijkspel bij Eupen

Charleroi heeft zaterdag in het Kehrwegstadion 1-1 gelijkgespeeld tegen Eupen op de 22e speeldag in de Jupiler Pro League. Mamadou Fall (5.) bracht de bezoekers al vroeg op voorsprong, maar Knowledge Musona (10.) hing de bordjes snel in evenwicht. Het team van Karim Belhocine mocht al vroeg juichen. Gholizadeh bracht de bal na een individuele actie voor doel. Fall miste zijn schot in eerste instantie, maar kon bij een tweede poging toch de score openen. Door een blunder van Penneteau kwam Eupen echter vijf minuten later langszij. De Charleroi-doelman trapte uit in de voeten van Musona. De van Anderlecht gehuurde aanvaller trof meteen raak bij zijn debuut. Nadien kregen de supporters geen doelpunten meer te zien.

In de stand blijft Charleroi, twaalf competitiewedstrijden op rij ongeslagen, voorlopig tweede met 40 punten. De Henegouwers hebben nog een match tegoed tegen Club Brugge, dat met 49 punten comfortabel aan de leiding staat. AA Gent en Antwerp, die alle twee 39 punten tellen, kunnen deze speeldag nog wel over de Carolo’s springen. Eupen is 13e met 20 punten.

bron: Belga