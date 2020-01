Jupiler Pro League – AA Gent wint van Moeskroen na treffers van Depoitre en David

AA Gent heeft zaterdag op de 22e speeldag van de Jupiler Pro League zijn eerste wedstrijd van 2020 met 3-1 gewonnen van Moeskroen. In de Ghelamco Arena was het Canadese talent Jonathan David de matchwinnaar met twee doelpunten. AA Gent begon zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar met veel drang naar voren. Na zeven minuten spelen stond het al 1-0 voor de Buffalo’s. Na snel spelen van Kvilitaia en Kums door het centrum van de verdediging kon Laurent Depoitre (9.) beheerst afwerken. Toch was het oppassen, want Moeskroen loerde op de counter. Na 45 minuten stond het 0-0.

De Gentenaars begonnen goed aan de tweede helft, maar het was Moeskroen dat toesloeg. Pietrzak rende voorbij de Gent-defensie, waarna Jonah Osabutey (51.) de bal binnenwerkte. Na een halfuur vergat Kvilitaia de knappe aanval af te werken. Een kwartier voor affluiten was het dan toch weer prijs. Op enkele minuten legde Jonathan David Moeskroen over de knie. Eerst tikte hij (75.) de altruïstische pass van Odjidja binnen. Vervolgens was het weer de Canadees (77.) die sneller was dan Butez. Met de buitenkant van zijn voet werkte hij de bal in doel.

Door deze overwinning wipt AA Gent (42 ptn) weer over Charleroi (40 ptn) naar de tweede plaats op zeven punten van leider Club Brugge, dat twee wedstrijden te goed heeft. Moeskroen is tiende met 27 punten.

bron: Belga