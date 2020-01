Håland bezorgt Dortmund zege bij zijn debuut met hattrick, Hazard geeft twee assists

Dortmund heeft op de achttiende speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Augsburg met 3-5 gewonnen. In deze spectaculaire wedstrijd scoorde het Noorse toptalent van negentien jaar Erling Braut Håland een hattrick in twintig minuten bij zijn debuut. Thorgan Hazard was goed voor twee assists. De doelpunten van Niederlechner (34.) en Richter (46.) leken Augsburg op weg te zetten naar een overwinning tegen Dortmund. In de tweede helft gaf Thorgan Hazard de assist voor de aansluitingstreffer van Brand (49.). Enkele minuten later mocht Niederlechner (55.) zijn tweede van de avond binnenglijden. Nu leek de zege wel binnen.

Iets voor het uur maakte toptalent Håland zijn debuut voor de uitploeg. Enkele minuten later (59.) maakte hij zijn eerste doelpunt voor ‘Die Schwarzgelben’. Via doelpunten van Sancho (61.) en andermaal Håland (70.), weeral op aangeven van Thorgan Hazard, kwamen Axel Witsel en co voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong. De 19-jarige glipte tien minuten voor tijd door de verdediging en vervolledigde zijn hattrick bij zijn debuut.

Dortmund (33 punten) klimt door deze zege naar de vierde plaats op 4 punten van leider Leipzig, dat later zaterdag nog Union Berlin mag ontvangen. Augsburg (23 punten) blijft hangen op de tiende plaats.

FC Keulen, met Sebastiaan Bornauw in de basis, zette makkelijk het Wolfsburg van keeper Koen Casteels opzij. Cordoba (22. en 45.+2) bracht de Keulenaren op voorsprong. In de tweede helft mocht Koen Casteels zich voor een derde keer omdraaien na een doelpunt van Hector (62.). Brekalo (66.) zorgde nog voor de eerredder. Wolsburg blijft ondanks de nederlaag negende met 24 punten. Keulen (20 punten) staat dertiende.

