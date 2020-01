Finale van ‘De Schrijfwijzen’ in Koninklijke Bibliotheek

In de Koninklijke Bibliotheek van België in Brussel vindt zaterdag tussen 14 en 17 uur de finale plaats van ‘De Schrijfwijzen-Het Groot Dictee Heruitgevonden’. Honderd spellingkraks die begin december het dictee wonnen in hun lokale bibliotheek nemen het op tegen honderd finalisten die deelnamen aan het online dictee bij de krant De Standaard. Naast de titel ‘De Schrijfwijze 2019’ mag de winnaar pronken met een exclusieve designpen. Het taalspel is de vernieuwde versie van het Groot Dictee der Nederlandse Taal dat in 2016 na 26 jaar van televisie verdween. In 2018 werd het spel met succes in 50 bibliotheken gespeeld. Vorig jaar nam Creatief Schrijven vzw, het Vlaamse steunpunt voor schrijfliefhebbers, met De Standaard de coördinatie over. Op Sinterklaas werd in 105 bibliotheken in Vlaanderen en Brussel in de lokale voorronde getobd met schrijfinstinkers en correcte spelling.

De finale zaterdag verloopt in drie rondes: een traditioneel dictee, een multiple choice waarmee deelnemers letters kunnen verzamelen om een zo lang mogelijk woord te vormen en een ‘spelling bee’, waarbij zij een woord te horen krijgen en dat ter plekke uit hun hoofd en voor het publiek moeten spellen.

De dicteetekst is geschreven door Kathleen Verbiest, één van de laureaten van de wedstrijd ‘Verhaal voor dictee’ die Creatief Schrijven vorige zomer organiseerde.

bron: Belga