Degradatie dreigt voor België na 3-4 nederlaag tegen Tsjechië

De Indoor Red Lions, de nationale hockeyploeg in zaal, heeft vandaag in Berlijn op het EK ook zijn derde en laatste wedstrijd in groep B verloren. Tegen Tsjechië (FIH 3) werd het 3-4, nadat er eerder al verloren werd van toernooifavoriet Duitsland (12-1) en Nederland (4-7). Voor België scoorden Tom Degroote (2x) en Tanguy Zimmer. Daardoor eindigen ze in groep B met nul punten op de laatste plaats. De uittredende Europese vicekampioenen, tevens de nummer zeven van de wereld, zullen nu in de klassementswedstrijden tegen Polen (FIH 5) en Oekraïne (FIH 19) nog vol aan de bak moeten om degradatie te vermijden. Te beginnen met deze namiddag tegen Oekraïne (16u45), de nummer vier uit groep A, en vervolgens morgenochtend (10u00) tegen Polen, de nummer drie uit diezelfde groep. In de halve finales staat wereldkampioen Oostenrijk tegenover Nederland en neemt Duitsland het op tegen Rusland.

bron: Belga