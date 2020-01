Davidsfonds organiseert dit weekend 10e editie van Toast Literair

Het Davidsfonds organiseert dit weekend de tiende editie van Toast Literair. Op zo’n tweehonderd plekken in Vlaanderen en Brussel komen auteurs, dichters en vertellers spreken bij een uitgebreid ontbijt, aperitief of brunch. “De grootste literaire brunch”, zo noemt de organisatie het zelf. En opnieuw telt die een heleboel bekende figuren. Zo kan je artiest Rick de Leeuw tegen het lijf lopen in Rumst, een literaire lezing bijwonen van auteur Jeroen Olyslaegers in Onze-Lieve-Vrouw-Waver of ontbijten met Peter Verhelst in Kortrijk.

Maar ook een heleboel andere bekende figuren tekenen present, zoals Bent Van Looy (Beveren), Vitalski (Putte), Sien Volders (Zandhoven), Maud Vanhauwaert (Dilsen-Stokkem), Bart Moeyaert (Alken), Fikry El Azzouzi (Mariakerke), Erik Vlaminck (Kruishoutem), Dalilla Hermans (Tienen), Geert van Istendael (Sint-Joris-Weert), Marc De Bel (Aalbeke) of Wally De Doncker (Dadizele).

Naast lezingen staan ook her en der ook literaire wandelingen, theatervoorstellingen of andere literaire evenementen gepland. Het volledige programma is terug te vinden op www.toastliterair.be.

Bij de vorige editie in 2019, die zich beperkte tot één dag, daagden circa 10.000 personen op.

bron: Belga