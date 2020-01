“Cordon sanitaire van toepassing tegenover alle verkozenen van extreemrechts”

PS-voorzitter Paul Magnette “neemt akte” van de beslissing van de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie om Emir Kir uit de partij te zetten. “Die sanctie is het gevolg van het niet-respecteren van het cordon sanitaire. Voor de PS is het respecteren van het cordon sanitaire van toepassing ten opzichte van alle verkozenen van extreem-rechts, ongeacht om wie het gaat en waar ze vandaan komen”, zei Magnette vandaag. Medio december had de PS-voorzitter bij zender RTL-TVi al “met klem” de ontmoeting veroordeeld die Emir Kir, burgemeester van Sint-Joost-ten-Node en Kamerlid, in de dagen voordien had met Turkse burgemeesters die lid zijn van de uiterst rechtse partij MHP.

De uitsluiting van Kir is de tweede in slechts enkele weken tijd. Op 3 januari had de tuchtcommissie van de Luikse PS-federatie al beslist om Benoît Hons, schepen in Neupré, aan de deur te zetten na uitlatingen op Facebook. Hij had zigeuners omschreven als een “parasietensoort”. Hij was tijdens een reis in Spanje beroofd en in het bericht op Facebook gaf hij zigeuners de schuld daarvan.

bron: Belga