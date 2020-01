Brignone en Vlhova moeten de zege delen in Sestrières

De Italiaanse Federica Brignone en de Slovaakse Petra Vlhova zijn zaterdag ex aequo op de eerste plaats geëindigd in de Wereldbekermanche reuzenslalom bij de vrouwen in het Italiaanse Sestrières. Na afloop van de twee runs stond er exact dezelfde tijd achter de namen van Brignone en Vlhova (2:21.15). De derde plaats ging in Italië naar de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (2:21.16), die slechts een honderdste van een seconde trager was dan het winnende duo.

In de Wereldbekerstand van de reuzenslalom vergroot Brignone haar voorsprong op eerste achtervolgster Shiffrin, die wel aan de leiding blijft in de algemene Wereldbekerstand. Daar is Vlhova de eerste achtervolgster.

bron: Belga