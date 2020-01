“Best Buy start onderzoek naar topvrouw om relatie”

De Amerikaanse elektronicawinkelketen Best Buy start een onderzoek naar topvrouw Corie Barry. Volgens een anonieme klacht zou zij jarenlang een relatie hebben gehad met een andere hooggeplaatste bestuurder bij het concern. Die zou inmiddels al voor een ander bedrijf werken. Dit meldde The Wall Street Journal na inzage van de anonieme klachtenbrief.

Best Buy wilde in een reactie niet op de inhoud van de brief ingaan. “We moedigen de auteur van de brief aan om naar voren te treden”, is alles wat een woordvoerder kwijt wilde. Barry heeft aangegeven mee te werken aan het onderzoek. Ze is pas sinds juni vorig jaar de hoogste baas bij Best Buy, maar bekleedde eerder wel al diverse andere hoge bestuursposten bij de keten.

Relaties op de werkvloer kunnen topbestuurders in het bedrijfsleven duur komen te staan. Zo ontsloeg McDonald’s vorig jaar topman Steve Easterbrook. Hij was een relatie aangegaan met een medewerker en dat strookte niet met het beleid van de fastfoodgigant. Het concern vond dat de Brit blijk had gegeven van een “slecht beoordelingsvermogen”.

Bron: Belga