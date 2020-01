Autosalon – Politie arresteert 185 leden van Extinction Rebellion bij acties

De Brusselse politie heeft zaterdag tijdens de vele acties van burgerlijke ongehoorzaamheid van Extinction Rebellion 185 personen opgepakt. De klimaatactivisten kaapten van 13 uur tot 16 uur het Autosalon door op de standen van de automerken tientallen acties te houden. Ondanks de grote politieaanwezigheid moesten bezoekers op het Autosalon af en toe vreemd of zelfs misnoegd opkijken wanneer de radicale klimaatactivisten van Extinction Rebellion een actie hielden op een de vele standen.

Ze kropen in wagens om er speeches te geven, terwijl anderen in lippenstift boodschappen op de autoruiten schreven, zich vastketenden aan het stuur van de auto’s of ze zelfs met nepbloed bekladden. De actiedag werd afgesloten met een die-in waarbij de klimaatactivisten voor dood op de grond gingen liggen.

Wanneer een actie zich voordoet proberen de bewakingsagenten op het salon deze met mobiele wanden af te schermen, maar dat trok soms nog meer aandacht. Alle actievoerders werden door de politie systematisch gearresteerd en weggebracht. In totaal moest de politie 185 arrestaties verrichten.

bron: Belga