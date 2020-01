Australian Open – Greet Minnen voor de eerste keer op de hoofdtabel: “Fantastisch”

Greet Minnen (WTA 121) plaatste zich zaterdag in Melbourne voor het eerst in haar carrière op de hoofdtabel van een Grand Slam.

In de derde kwalificatieronde voor het Australian Open versloeg ze de Oostenrijkse Barbara Haas (WTA 143) in 1 uur en 4 minuten met 6-2 en 6-1. “Dit is gewoon fantastisch”, riep ze uit na haar zege. “Ik was er al eens dichtbij en het doet deugd dat ik nu kan bewijzen dat ik hier mijn plaats heb. In het wedstrijdbegin waren we beiden nerveus, maar dat kon ik snel van me afzetten. Toen de dubbele break in de tweede set een feit was, wist ik dat het goed ging komen.”

De 22-jarige Minnen is naast haar vriendin Alison Van Uytvanck (WTA 47), Kirsten Flipkens (WTA 79) en Elise Mertens (WTA 17) de vierde Belg op de hoofdtabel. Van Uytvanck neemt het in de eerste ronde op tegen de Française Fiona Ferro (WTA 63), Flipkens treft de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 21), zestiende reekshoofd Mertens, in 2018 halvefinaliste, opent tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 82) en Minnen ontmoet in de eerste ronde de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 99). “Ik ben op de eerste plaats al blij dat ik in die eerste ronde sta. Het is een speciaal toernooi voor mij, waarin ik bij de junioren al eens de halve finales haalde. Mijn objectief dit jaar was een eerste Grand Slam en een tophonderdplaats: dat zal na het toernooi al een feit zijn. Ik kan me dus volledig concentreren op die eerste ronde.”

